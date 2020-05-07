野村证券认为中国今年GDP增速目标有极大不确定性

投资银行野村证券发布最新报告说，鉴于冠病疫情对中国和全球经济造成的巨大打击，中国今年的国内生产总值（GDP）增速目标有极大不确定性，并认为赤字率目标可能会上调3.5%。

据路透社今天（7日）报道，野村证券主要关注三个问题：中央是否会大幅下调2020年GDP增速目标，甚至可能放弃设定全年增速目标；中央可能将上调财政赤字率目标至GDP的3.5%，并更多通过预算外债务如特别国债、地方政府专项债、政策性银行和地方政府融资平台获得资金；中央或将宣布市场翘首以待的刺激政策的细节，包括预算内和预算外财政支出细节。野村证券预计，政府支出将更多针对金融援助以帮助企业、银行和居民渡过难关。

野村证券认为，中国“两会”日期的确定释放出两个信号：北京的封锁措施或将持续至5月底；领导人对于疫情防控更加自信。中央未给出两会结束的日期，但野村证券认为今年的“两会”将从往年的11天缩短至一周。

鉴于疫情对中国和全球经济造成的巨大打击，野村证券认为中央或大幅下调2020年GDP增速目标，预计目标将不会高于3%，目标范围将比往年有所放宽（例如2-3%），使得政府的政策制定有更多灵活性。

由于“两会”将在五月底召开，报告认为，中央可能仅对下半年而非全年设定增速目标。在这种情况下，下半年增速目标可能将为5-6%，接近野村证券对下半年的同比增速预期（5.8%）。野村证券对二季度的GDP同比增速预期为-0.5%。

此外，中央有可能不会对全年或下半年设定明确的增速目标，而转为公布财政支出、社融和居民收入增速的目标。