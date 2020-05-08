消息：中国两会记者名额大减 参会前需隔离

因疫情延期两个多月的中国全国政协和全国人大年会（两会），将于本月21日和22日举行。中国行业报协会得到消息，除了会期可能被压缩以外，到北京参与两会报道的记者名额也将大幅减少，参会前也需要进行核酸检测和隔离工作。

据中国行业报协会官方微信公众号“传媒茶话会”报道，部分中央重点新闻单位、省级媒体、行业媒体的消息，多位权威信源指出，参与今年两会报道的记者名额会大幅减少。消息指，往年参与两会报道的记者名额在3000人左右，今年可能仅有几百名。

某中央重点新闻单位一把手透露，除了人民日报、新华社、中央广播电视总台，其他媒体名额减少，其所在的媒体也仅有几个上会名额。

另一名中央重点新闻单位地方站记者也指出，地方媒体参会记者大幅缩减，可能一个省控制在10人以内。一名省级党报高层同样指，其所在报社有正式上会名额，但相比往年也减少了很多，“听说只有正式会议记者证的才能去”。

不过，另有两家行业类媒体上会记者，各自所在媒体的上会记者人数暂时没有变化。

另据多位权威信源，今年两会报道主要采访方式是视频、电话采访，包括新闻发布会和委员通道都是通过视频会议举行，现场没有记者。

除此之外，参会的记者据悉需要提前做好核酸检测。一名党媒地方站的记者称，他们已经接到所在省人大秘书处的通知，要求随团记者需提前做好核酸检测。

多位权威人士的消息更指出，今年两会将实行全程封闭式管理，记者和代表将全部隔离，专车接送。据一名党媒地方站的记者透露，目前接到上会报道通知的记者已经开始隔离，隔离时间为14天。