中国群演转做外卖骑手 薪水翻五倍

疫情期间，据不完全统计，中国影视剧行业约有60个剧组停拍、100个项目延迟，全国一季度有6600多家影视文化机构注销。匮乏工作机会的群众演员因此转做外卖骑手，薪水据称比原来多出约五倍。

据中新经纬报道，据饿了么昨日（7日）公布的数据，浙江横店当地最近新注册外卖骑手人数创造了历史新高，其中超七成来自群演队伍。饿了么横店物流站长汪林园表示，如今在横店送外卖的蓝骑士，基本都是从群演过来的。据介绍，疫情以来，一个站点新注册的蓝骑士超过两百人，月均新增人数已创造历史新高。

汪林园说：“最近横店开工的剧组非常少，所以很多横漂演员在节后断了收入。迫于生计，有越来越多的横漂过来咨询，希望能边做骑手边追梦。”

李瑞丰原来是一名特约演员，由于等不到新戏开拍，一个月前他转型做起了外卖骑手。“灵活的工作时间和稳定收入，起码可以让我们这种群演有了继续追梦的基础。”李瑞丰说。

马术演员李海山目前也在横店边跑单边追梦。李海山在3月初入职饿了么成为一名骑手，最近随着横店复工，剧组开始慢慢启动，他偶尔能接到一些戏。“最近剧组要人少，不太能排上，但只要能拍就很开心，其余时间就是专心跑单。”

李海山介绍，外卖骑手在横店平均薪水在4000元（人民币，下同，约796新元）以上，一些专职外卖骑手最高月收入能超过万元，相比做群演一天几十元，月均两三千的薪水来说，多出了五倍以上。

另据每日经济新闻报道，腾讯视频、爱奇艺、优酷三个视频平台和正午阳光、华策影视、柠萌影业等六家影视公司也在昨日联合发布影视综合行业自救行动倡议书。

在这份倡议书中，演职人员的薪酬再次成为焦点。倡议书强调，加强演职人员在薪酬、排名、待遇等方面的管理，演职人员的薪酬包含所有劳务及按合约规定的其它费用，投资方不再为额外要求支付任何费用。

这不是腾讯视频、爱奇艺、优酷第一次联合发布倡议书。早在2018年4月，三大视频网站就发布过一次联合倡议书，向全行业呼吁共同抵制不合理的高片酬现象，将演员的片酬比例控制在合理成本范围之内用。