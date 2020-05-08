上海迪士尼乐园今开放售票 开园首日门票已售罄

上海迪士尼乐园将于5月11日重新对外开放，该乐园今日（8日）上午8时开售门票，不到三小时，开园首日的门票已售罄。

据澎湃新闻报道，上海迪士尼乐园5月6日宣布将重新开园，消息一出，在线旅游平台相关搜索随即激增。携程平台的数据显示，在官方发布消息后的几小时内，携程平台上海迪士尼门票与度假产品的搜索量增长超过500%。当日上午10时，飞猪平台关于迪士尼门票和度假产品的搜索量也比前一天增长超过1000%。

至于首日售票情况，上海迪士尼度假区官方微信号的购票链接显示，截至今日上午10时30份，开园首日的一日成人票已售罄。另外，周末首日（5月16日）的一日成人票也已售罄。

在线旅游平台的应用上的门票售卖也很火爆。飞猪平台数据显示，第一笔订单在门票开售的两秒内成交。截至上午10时30分，携程平台5月11日、15日和22日的一日成人票已售罄；飞猪平台上5月11日的一日成人票也已经售罄，5月12日的门票还剩六件库存，而周末两天的门票余量已低于30件。

在上海迪士尼乐园重新开售门票的同时，也顺带提振了周边酒店的业绩。飞猪数据显示，上海迪士尼度假区商圈的酒店在过去两天的预定量增长了25%。

受疫情影响，除了上海迪士尼乐园外，全球的其他五个迪士尼主题乐园中，只有日本东京的迪士尼有初步开放时间段，其他迪士尼主题公园无一确定重开时间。不过，上海迪士尼度假区总裁兼总经理肖特（Joe Schott）5月6日说：“随着上海迪士尼乐园的重新开放，全球其他公园的迪士尼家庭也在忙着准备重新开放。”



