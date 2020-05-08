北京市检察院副检察长焦慧强被查

北京市纪委监委今日（8日）通报，该市人民检察院副检察长焦慧强涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。

据《新京报》报道，焦慧强去年3月刚被任命为北京市检察院副检察长，上任一年后落马。

公开简历显示，1973年6月出生的焦慧强现年47岁，拥有研究生学历。焦慧强于1995年进入北京市人民检察院工作，从民事行政检察处干部、书记员等干起，历任副科级助理检察员、副处长，北京市人民检察院第一分院民事行政检察处处长，侦查监督处处长、检察长助理、检委会委员等职。

2012年3月，焦慧强任北京市人民检察院第一分院党组成员、副检察长。两年后的10月，他转场法院，担任北京市通州区人民法院副院长、代院长、院长。不到两年的时间，他又到北京市海淀区人民法院，担任副院长、代院长、院长。

据报道，海淀法院办理重大、疑难案件多，比如备受关注的“李天一案”一审以及方舟子与崔永元案等，都由海淀法院审理的。另外，争议较大的“快播案”也是海淀法院一审宣判的，当时焦慧强仍在海淀区法院任职。

根据裁判文书网，焦慧强在海淀法院期间曾担任审判长审理过多起贪污案，包括北京市原文化局非物质文化遗产处处长白玉清贪污案等。

在海淀法院任职三年后，焦慧强于去年3月任北京市人民检察院副检察长。