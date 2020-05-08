港媒：港澳办主任夏宝龙4月底在深圳会见林郑

香港媒体引述消息人士披露，上任两多个月来未公开露面过的中国国务院港澳办主任夏宝龙，4月底曾南下深圳，与香港特首林郑月娥闭门会面。

据香港01报道，其中一名知情者透露，听说夏宝龙在会面期间谈及多个议题，当中包括9月立法会选举。夏宝龙要求港府确保选举公平公正进行，并引述建制派政党说，去年区议会选举疑出现部分年长选民被阻挠投票的漏洞。

知情人士也提到国家安全问题，并说夏宝龙向林郑讲解了中美两国之间角力的形势，中央关注香港成为国家安全网的空隙，要求林郑再次认真审视落实《基本法》23条立法的可能性。

消息人士也说，夏宝龙也向林郑提到，香港电台英文台记者采访世界卫生组织期间，提问世卫会否重新考虑台湾的成员资格，这是严重牴触“一个中国”原则，须严肃处理。

新民党主席叶刘淑仪说，未曾听过两人的见面，但直言倘夏宝龙与林郑见面“一啲都唔奇”（一点也不奇怪）。她认为，港澳办的职权正是协助落实“一国两制”、保持香港繁荣稳定，以及承办中央的指示等，所以就算港澳办主任经常与特首见面也不感到意外。

叶刘淑仪估计，港澳办与林郑会面的话题离不开香港近期发生的大事，并提到港澳办近日才就香港的经济衰退问题、“黑暴”问题发声，相信只要与香港整体形势有关的，都有谈到。

特首办回应查询指，行政长官不时因应工作需要，与社会各界人士沟通和见面，不会评论个别会面有否进行

港区全国人大常委谭耀宗受询时说，没有参与夏林两人的会面，也听过关于这场会面的消息。