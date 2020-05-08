中国10天内两大桥发生抖动 桥梁专家：再发生的可能性将提高

中国10天之内，武汉鹦鹉洲长江大桥、广东虎门大桥先后发生抖动事件，引发公众对于桥梁安全问题的关注。同济大学桥梁与结构抗风研究室主任朱乐东昨日（7日）指出，钢结构的桥容易发生涡振，而中国钢结构的桥近几年又增多，因此以后出现涡振现象的可能性会提高。

据中国央视新闻报道，朱乐东指出，钢结构的桥容易发生涡振，混凝土的桥不容易发生。早期中国桥梁大部分是混凝土的，所以没有涡振，但近几年中国钢结构的桥多了，尤其是大跨度的钢结构桥，基数大了，因此以后出现涡振现象的可能性会提高。“涡振不可能完全消除，就是大小的问题。”

朱乐东也认为，日前发生的抖动事件对桥梁的设计方法和内容不会产生太大影响，但会使工程师对涡振问题更加重视，同时对桥梁的养护检修工作提出了更高的要求。

经专家组初步判断，虎门大桥悬索桥振动主因是沿桥跨边护栏连续设置水马，改变了钢箱梁的气动外形，在特定风环境条件下，产生了桥梁涡振现象。而据虎门大桥有关负责人介绍，五一之前桥梁维修时，他们已经限制了大货车和大客车的行驶，根据施工的规范，必须进行硬隔离，才放入了水马，的确没有想到产生涡振的问题。

对此，朱乐东建议，未来在制定桥梁维修养护方案时，尽量不去改变桥梁的外形，尤其是对大跨度桥梁的维修和养护。如不得不改变，则需事先咨询风工程专家。