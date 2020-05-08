北京将新建市级疾病防控中心 以加强技术支撑

北京市卫生健康委员会今日（8日）通报，该市将重点加强市区疾控中心的基础建设和能力建设，包括在通州宋庄新址建设一个融疾病预防控制、科研教学、检验检测为一体的现代化市级疾病预防控制中心，提供高配置的技术支撑。

据《新京报》报道，北京市政协在今日召开的年度提案办理协商会上，通过提案对疫情防控工作提出了意见建议。其中，1101号提案提出“深化检验检测横向合作”和“加强疾控中心在监督执法中的技术支撑作用”。

北京市卫生健康委副主任高坚在会上通报提案办理初步答复意见时表示，2019年末的输入型鼠疫疫情和2020年冠状病毒疾病疫情凸显了北京在公共卫生检验检测能力，尤其是高致病微生物快速检验检测方面还存在着不足，各区能力也不均衡。

高坚说，北京下一步将重点加强市区疾控中心的基础建设和能力建设，将在通州宋庄新址建设一个融疾病预防控制、科研教学、检验检测为一体的现代化市级疾病预防控制中心，并推进各区按照国家标准落实区级疾控机构能力和设备建设，结合首都定位和特点适当调高配置标准，提高疾病预防控制机构检验检测能力，体现“一锤定音”技术支撑。

同时，高坚指出，将通过自主探索创新、与科研院所横向技术合作等方式，稳定和激励疾控机构检验检测队伍，推动检验检测技术升级。