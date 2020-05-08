香港立法会内会上午再次未选出主席

香港立法会内务委员会今天（8日）分别在早上和下午召开会议。早上的会议由来自泛民派政党公民党的议员郭荣铿主持内会主席选举，但会议未能选出新主席。郭荣铿在会议上认为，下午的会议继续以主席选举为第一项议程。

据香港《明报》报道，多名议员在上午的会议上就下午会议的法律观点展开讨论。现任内会主席、来自建制派政党民建联的议员李慧琼今早发言时说，她是按议事规则及内务守则赋予自己主持下午会议的权利，并说她尊重立法会法律事务部给予她的意见，也需要召开会议，处理议员就不同法律意见提出的问题，以及解决内会长期未能处理的法案等事项。

郭荣铿在会议结束前发表看法及裁决时说，根据立法会文件，内会在未选出新主席前，每一次开会的第一项议程就是主席选举，所以他认为下午的会议应继续以选举主席为第一项议程，促请李慧琼跟随。

李慧琼今早发言时称，她是按议事规则及内务守则赋予其权利主持下午会议，重申她尊重立法会法律事务部给予她的意见，她需要召开会议，处理议员就不同法律意见提出的问题，以及解决内会长期未能处理的法案等。

郭荣铿在会后说，不希望下午会议有人受伤，呼吁保安人员克制。李慧琼则说，对于上午的会议仍未能选岀新主席感到遗憾，并强调她仍是现任主席，有权按议事规则召开下午会议，也没有主持主席选举，不存在利益冲突。

被问到若郭荣铿下午坐上主席台会如何处理，李慧琼呼吁议员保持冷静，让法律顾问解答法律问题，不希望会发生肢体冲突。

早上会议结束后，会议地点在下午的内会会议前有一场教育事务委员会会议。会议下午1时许结束后，会议地点随即有冲突。泛民议员上前往主席台，被立法会保安包围。李慧琼在立法会保安保护下，坐上主席台位置。郭荣铿随后走上主席台，站在一旁，没有坐下。