国民党成立反罢韩因应小组 党秘书长下周一会韩国瑜

高雄市长韩国瑜罢免案将在6月6日举行投票，国民党日前成立因应小组，反制罢韩。亲自坐镇指挥该小组的国民党主席江启臣今天（8日）表示，党中央将全力协助高雄。另外，党秘书长李乾龙也将于下周一与韩国瑜商讨对策。

据《联合报》报道，一向采取低调的国民党成立反罢韩因应小组，由李乾龙担任召集人，政策会执行长林为洲、副秘书长李彦秀、柯志恩、颜宽恒、文传会主委王育敏、组发会主委叶寿山及革命实践研究院长罗智强等一级党务主管全部入列。

江启臣今日说，高雄的事他们都很关心，罢免是人民的权利当然予以尊重，但国民党中央会全力协助高雄市，让民众了解国民党地方执政首长都很认真，会把市政做好。不过，他指出，现在是防疫阶段，以防疫、市政优先。

至于是否有寻求前立法院长王金平帮忙，江启臣说，王金平是国民党重要的前辈，特别在高雄累积了很多影响力，的确希望王金平协助国民党，相信王金平在罢韩一事上面，会有对国民党最好的作法，他们尊重王金平，也相信王金平会以大局为重。

另据国民党党务高层表示，罢免和选举的战场不同，必须更细腻处理，要表现对韩国瑜的支持并不是办几场造势就可以，当然要采取低调的做法，也就是与地方沟通，“不动员、不投票就是一种动员和支持”，必须要逆向操作，甚至要计算出票数差距，找到可能的破口去突破。

党决策高层表示，策略的选择将影响一切结果，呼吁国民党支持者稍安勿躁，爱韩就不要害韩，否则陷入对手陷阱只会变“猪队友”。

据报道，近两个月，党主席江启臣与李乾龙早已兵分两路，南下处理罢韩事宜，原则上仍是尊重韩国瑜，但从旁穷尽所有可用资源给予协助。据了解，江启臣三月中旬与韩国瑜见面后，两人上个月再见面，而李乾龙上个月南下高雄三次，四月底赴国民党立委林文瑞饭局与韩吃饭也是为了罢韩事宜。