胡锡进：中国需在较短时间内将核弹头数量增至千枚

中国《环球时报》总编辑胡锡进今天（8日）认为，中国需要在较短的时间内将核弹头数量增至千枚，并且需要有更大的核武库来抑制美国的“战略野心”。

胡锡进在微博上写到，中国需要在较短的时间里将核弹头数量扩大到千枚的水平，包括至少要有100枚东风-41战略导弹。

胡锡进说：“中国热爱和平，有不首先使用核武器的承诺，但我们需要有更大的核武库来抑制美国的战略野心和对华冲动。也许过不了多久，我们就需要有很强大的意志来应对挑战，而那样的意志离不开东风和巨浪家族的支撑。”

胡锡进呼吁中国“别太幼稚”，也不要以为核弹头平时没用。他说：“我们天天都在使用它们，默默用它们塑造美国精英们对中国的态度。我听到有专家说，核武器够用就行了。我觉得他们像孩童一样天真。”

不过，胡锡进提到，自己永远希望中美友好相处，“但国家间的和平共处不是求来的，需要战略工具来塑造。尤其是，我们面临着与越来越不理性的美国进行艰难的互动，对方只相信实力。其实我们没多少时间围绕该不该增加核弹头扯淡，我们需要只争朝夕做这件事。”

据美国非盈利组织“核威胁倡议协会”（Nuclear Threat Initiative）官网截至今年4月的数据，中国拥有大约290枚核弹头。