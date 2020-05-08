中国4月份自然灾害造成直接经济损失人民币102亿元

中国应急管理部通报，4月份全国自然灾害以气象和水旱灾害为主，北方地区遭受多次低温冷冻和雪灾，南方地区以风雹、洪涝和旱灾为主，局地受灾较重，共造成直接经济损失为102.1亿元（人民币，下同，约20.4新元）。

据应急管理部网站消息，4月份全国自然灾害共造成814万8000人次受灾、五人死亡、一万余人次紧急转移安置。另外，有300余间房屋倒塌，3万8000间房屋损坏，农作物受灾面积1298千公顷，其中绝收119.2千公顷，造成的直接经济损失为102.1亿元。

具体来看，上月中国共遭受三次冷空气过程影响，北方地区低温冷冻和雪灾损失较重。与近五年同期均值相比，4月份全国低温冷冻和雪灾明显偏重。

而西南地区受强对流天气影响较重，风雹灾害集中发生。不过，与近5年同期均值相比，4月份全国风雹灾害因灾死亡失踪人数、直接经济损失分别下降95%和27%，为同期最低值。

至于降水量则较常年同期偏少，洪涝、地质灾害相对偏轻。4月份，全国平均降水量29.1毫米，较常年同期偏少12.3%，江西、湖北、湖南、广东、云南等9省区市，在不同程度上遭受洪涝灾害影响。

另外，由于云南旱情部分缓解，森林火灾形势有所好转。另据初步统计，4月份，全国发生森林火灾159起，死亡三人，与上月和近年同期相比，火灾起数明显下降，森林火灾形势有所好转。