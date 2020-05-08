中国“五一”假期线上零售额同比增36.3%

中国商务部副部长王炳南今日（8日）称，刚刚结束的“五一”小长假期间中国消费市场总体快速回升，其中实物商品网络零售额同比增幅高达36.3%。

据中新社报道，王炳南在当天举行的新闻发布会上表示，电商在缓解疫情影响、促进消费回暖方面发挥了重要作用。“五一”小长假期间，电商销售普遍快速增长，部分平台销售增速超过40%。仅“双品网购节”短短5天内销售额就超过580亿元（人民币，下同，约115亿新元）。

疫情之下，绿色、智能、健康类商品备受中国民众欢迎，一些电商平台OLED电视、除菌冰箱、母婴洗衣机、净水器等商品销售同比增长三倍以上。

另外，“直播带货”也成为中国消费新热点。王炳南说，“五一”期间电商直播场次和直播商品数量同比分别增长一倍和4.7倍。“双品网购节”期间，仅一个直播间就促成交易高达60万单，销售额实现1.4亿元。

出口因疫情受阻的外贸企业也开始借助电商平台开拓国内市场。王炳南称，各大电商平台纷纷设立外销产品销售专区、专场，已吸引了超过10万家外贸企业入场，有些外贸企业一天销售量达6万件。

王炳南称，今后将继续鼓励实体零售加快数字化转型，推进线上线下深度融合，鼓励开展无接触式配送服务，保持线上新型消费热度不减。此外，中国还将扩大优质商品进口，促进消费回流，促进外贸出口产品转向内销。