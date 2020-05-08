香港立法会内会下午开会前 泛民建制两派在主席台前起争执

香港立法会内务委员会今天（8日）分别在早上和下午各举行会议，下午会议开始前，泛民和建制两派议员就在主席台前发生争执。

据香港电台和《明报》报道，会议定在下午2时半举行，议程包括处理内会事务，以及讨论立法会外聘法律意见。内会现任主席、建制派议员李慧琼下午1时许进入会议室，并坐在主席位置。大批保安及建制派议员围在主席台前，不让民主派议员靠近，双方一直僵持。

多名民主派议员，站在保安前，举起抗议牌，高喊李慧琼“越权”的口号。多名建制派议员也高喊，反指今早主持会议的泛民派议员郭荣铿“越权”，并要求会议召开。上午的会议未能选出新内会主席。郭荣铿在上午的会议上认为，下午的会议继续以主席选举为第一项议程。

现场情况混乱，泛民派议员朱凯迪爬上主席台后面墙身，想靠近李慧琼，但被保安和建制派阻止。另一名泛民议员陈志全也一直想走近主席台，被建制派议员郭伟强拉开，陈志全跌倒在地上。

李慧琼说，会议需要开始，但现场秩序非常混乱，多次呼吁议员冷静返回座位，否则无法顺利开会。

郭荣铿也一度走到台前，与李慧琼对话，指对方做法不妥当属夺权。李慧琼回应，她没有夺权，强调自己是主席。

会议开始后，多名议员没按要求回座，李慧琼便要求朱凯迪、陈志全、尹兆坚、许智峰及杨岳桥离开会议室，而尹兆坚疑似受伤，被抬上担架送往医院。李慧琼随后许宣布暂停会议五分钟，会议随后重新召开。