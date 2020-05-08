香港海洋公园资金挨不到9月 已在研究重开安排

香港海洋公园因疫情于‪1月26日暂时关闭，至今已三个多月。随着像港持续多日没有本地感染案例，海洋公园正研究重开安排，其行政总裁李绳宗指出，乐园关闭至今已损失100万人次客流量，收入大受影响，担心现时资金流不能挨到9月，希望在政府及多方面配合下，在两个星期内可以重开。

据香港01报道，李绳宗今日（8日）透露，海洋公园多日来已经为园内所有位置进行清洁，包括为所有机动游戏消毒，内部的准备功夫已经全部完成，等着重开。李绳宗说，自己将于7月离任退休，期望于退休前能够亲自目睹重开之日。

不过，李绳宗说，由于流失大量客流量，再加上准备重开前的消毒程序以及防疫产品等增加营运成本，尽管已采取无薪假和高层减薪等措施，资金也“未必挨得过9月”。

海洋公园的行政人员自3月起减薪三分一，其余不同职级的员工则每月需放一定时间无薪假，有关安排目前还在继续进行。

李绳宗指出，目前已经在和政府方面商讨对策，包括申请有关餐饮业及员工保就业基金，现阶段有100多万元（港元，下同，约18亿新元）拨款。早前跟政府商讨的超过100亿元公园翻新拨款，目前也仍在磋商之中。

至于恢复营业的安排，李绳宗透露，经评估，初期将会限制入场人员至原来的一半，即不足1万8000人次。此外，部份公园设施若难做到控制人流，将仍然暂停开放。

海洋公园管理及演艺节目执行总监吴守坚表示，公园整体及个别机动游戏设施容客量均会减低超过一半，所有剧场也采取隔行入座、开放时间缩短等措施。

另外，访客需预先网上登记，入园者也要戴上口罩。他也透露，公园重开后会为香港民众推出优惠，详情将会于稍后时间公布。