中国顺利建成首张5G煤矿井下专网 煤炭行业踏进5G时代

无烟煤生产供应商阳煤集团今日（8日）宣布，在与中国移动、华为公司的合作下，其旗下新元公司井上、井下5G网络的开通和优化工作近日全部完成，并已连续稳定运行一周。这标志着中国首张5G煤矿井下专网顺利建成，中国煤炭行业正式踏进5G时代。

据新华社报道，这是新元公司继去年11月18日开通中国首个井下5G测试基站，今年4月29日取得全国首家无线传输设备的隔爆认证后，5G井下矿用取得的最新成果。

2019年中国正式开启5G商用，依托高速率、低时延、广连接等独特优势，5G应用场景不断拓宽。然而，5G井下矿用此前在全国乃至全球尚属空白。

“5G基站需要GPS授时，而煤矿井下距离地面数百米深，没有GPS信号。”阳煤集团副总经理余北建说，2019年9月，阳煤集团与中国移动、华为公司签署合作协议，联手推进5G矿用进程。建设过程中，技术人员突破井下条件复杂、设备防爆要求高等难题，顺利建成首张5G煤矿井下专网。

余北建说，通过井上、井下一体化5G网络覆盖，数据上传速率800Mbps以上，传输时延小于20ms，煤矿可实现井上井下高清音视频通话、各种数据快速传输、设备远程智能控制等多种应用，把工人从危险的作业环境中解放出来。下一步，阳煤集团将进一步丰富5G应用场景，实现对井下人员、设备、环境的自动检测、实时互联，打造“智慧矿山”。

除阳煤集团外，中国多家煤炭企业都在发力5G煤矿建设。比如，开滦集团与中国电信签订5G技术应用战略合作框架协议，兖矿集团与山东联通、中兴通讯联合签署战略协议，山西焦煤集团与联通（山西）产业互联网公司签订5G专网租赁协议。

中国煤炭工业协会副会长刘峰说，中国现有煤矿5000余座，目前已建成200多个智能化工作面。以5G等新技术应用为标志的煤矿“新基建”，将推动煤炭产业的质量变革、效率变革、动力变革，极大地改写中国煤炭产业发展格局。