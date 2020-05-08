国台办：统一是中华民族复兴必然要求

中国大陆国台办今天（8日）强调，统一是中华民族复兴的必然要求，但不为各种形式的“台独”活动留下任何空间。

国台办是针对国民党前副秘书长蔡正元在面簿提到大陆为了民族复兴，不但不会收复台湾，还会容忍台湾独立或准独立，做出上述回应。

蔡正元前天在面簿附上中国大陆的国防大学教授乔良在微信发表的文章，并写到“乔良将军在岛内传达的讯息是，收复台湾跟民族复兴无关，美国永远会为台湾制裁中国（大陆），中国（大陆）被美国制裁，就永远不能民族复兴，为了民族复兴，中国（大陆）不但不会收复台湾，还会容忍台湾独立或准独立”。

乔良则在微信文章提到：“既然眼下是中国千年复兴，将成未成之际，收复台湾，是否是当务之急？如眼下不收台湾，中国复兴就无法继续，甚至前功尽弃，那当然就只能果断出手，毕全功于一役，志在必得。但如眼下收台，可能欲速不达，反被其累呢？是否还要横下心来，不计得失，非收不可？因为从岛内情势看，文统无望，只能武统，但台湾问题并非陆台两家的内部事务，美国明摆着要插手其间且也有此实力。”

据央视新闻报道，国台办发言人马晓光说，台湾前途在于统一，台湾民众福祉系于民族复兴，“国家统一、民族复兴也是历史大势，是任何力量阻挡不了的”。

马晓光说，大陆坚持“和平统一、一国两制”基本方针，坚持一个中国原则，继续团结台湾民众，推动两岸关系和平发展，推进和平统一进程。他也提到，坚持体现一个中国原则的“九二共识”，是两岸关系发展不可动摇的政治基础。

马晓光说：“两岸关系和平发展建立在坚持“九二共识”的共同政治基础之上，一切反对‘台独’、赞成两岸关系和平发展的岛内政党、团体和人士，都应倍加珍惜。”

国台办补充，大陆将继续同台湾各党派、团体和人士在坚持“九二共识”、反对“台独”的基础上，就两岸关系和民族未来开展对话沟通。

马晓光说：“在中华民族走向伟大复兴的进程中，我们愿为和平统一创造广阔空间，但绝不为各种形式的‘台独’分裂活动留下任何空间。我们反对和遏制‘台独’，为的是维护台海和平稳定，维护两岸同胞共同利益，维护两岸和平统一的前景。”