中国外交部再批评蓬佩奥 华春莹：记者会成了蓬佩奥言论辟谣场所

中国外交部今天（8日）再度批评美国国务卿蓬佩奥，发言人华春莹更认为，这段时间的例行记者会基本上成了专门针对蓬佩奥的言论进行“辟谣”的场所。

据中国澎湃新闻报道，华春莹说：“现在世界上几乎所有顶级的科学家和疾控专家，包括美国顶级的疾控专家福西先生都公开否认了蓬佩奥先生的说法。但是他的确还是在喋喋不休，不厌其烦地重复着谎言，其实我已经问了好几遍，证据在哪里？如果有的话就赶紧拿出来。”

华春莹介绍，武汉的P4实验室是中法政府合作的项目，“从设计、建设、到管理都严格按照国际标准，而且第一批实验人员都是在美国和法国的实验室接受的培训，每年实验室的设施和设备也都要经过由国家认定的第三方进行检测，作为全球正在运行的数十个同样等级的P4实验室之一，武汉病毒研究所一直是坚持国际合作，坚持科研信息的及时公开共享”。

华春莹斥责蓬佩奥“没完没了地抹黑攻击，中国也只好被逼去揭揭美方的老底了”，并列出关于美国的一系列信息，包括“根据今年2月美国科学家联合会的统计，美国目前有13家P4实验室正在运行扩建或者规划当中”；以及“根据今日美国报的报道，自2003年以来，美国实验室发生了数百起人类意外接触致命微生物事故，这些接触可能导致直接的接触者被致命病毒感染”。

华春莹强调，这些信息是根据可以找得到、来自美国媒体的公开报道，并非虚假信息，也不是相互攻击。

据《联合早报》在网上搜查的结果，美国科学家联合会在官网上提到，美国有13家P4实验室正在运行扩或者规划当中，但提供这个数据的网站发布年份为2013年。

至于美国实验室意外事故，《今日美国报》（USA Today）网站2015年曾报道，疾病预防控制中心和美国农业部监管机构自2003年以来通报，美国有超过100多个试验潜在生物恐怖物品的实验室有严重的安全隐患与漏洞。