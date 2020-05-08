习近平：建设平战结合的重大疫情防控救治体系

中共总书记习近平今天（8日）要求，改革完善疾病预防控制体系，建设平战结合的重大疫情防控救治体系，健全应急物资保障体系。

据中国央视新闻报道，习近平当天主持中共中央在中南海召开的党外人士座谈会时说，这次应对冠病疫情，暴露出中国在重大疫情防控体制机制、公共卫生体系等方面存在的一些短板，要求加快构建关键核心技术攻关新型举国体制，深入开展爱国卫生运动，不断完善中国公共卫生体系，切实提高应对突发重大公共卫生事件的能力和水平。

习近平说，武汉保卫战、湖北保卫战取得决定性成果，疫情防控阻击战取得重大战略成果，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作取得积极成效。她说：“我们要继续抓紧做好各项工作，时刻绷紧疫情防控这根弦，扎实推进复工复产复学，确保完成决战决胜脱贫攻坚目标任务，全面建成小康社会。”

习近平强调，在抗击疫情的非常时刻，各民主党派、工商联和无党派人士“坚定不移同中国共产党想在一起、站在一起、干在一起，坚定不移同中国共产党同舟共济、风雨与共”。习近平代表中共中央向他们表示感谢。

境外疫情暴发增长态势当前仍在持续，习近平提到，中国外防输入压力持续加大，国内疫情反弹的风险始终存在。他要求，精准有效做好外防输入工作，抓好重点地区疫情防控工作，落实和完善常态化疫情防控举措，加强宣传引导，强化群众的自我防护和管理意识，严密防范疫情出现反弹。

习近平也希望党外人士继续为防疫情、促发展发挥积极作用，推动做好“六稳”（稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期）工作、落实“六保”（保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转）任务。