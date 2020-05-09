中俄元首通话 普京称反对个别势力借疫情指责中国

中国国家主席习近平昨晚（8日）同俄罗斯总统普京通电话。普京表示，俄罗斯反对个别势力借疫情指责中国，将同中方坚定站在一起。

据新华社报道，习近平就5月9日苏联卫国战争胜利75周年向普京和俄罗斯人民致以节日祝贺。习近平强调，作为二战主要战胜国和联合国安理会常任理事国，中俄肩负着维护世界和平和安全、推动人类发展进步的特殊使命。中方愿同俄方一道，坚定维护第二次世界大战胜利成果和国际公平正义，支持和践行多边主义，始终做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。

习近平谈到冠病疫情时指出，中方对俄方最终战胜疫情充满信心，将继续坚定向俄方提供支持。国际社会应该发扬世界反法西斯战争精神，齐心协力，团结互助，积极践行人类命运共同体理念，携手打赢这场关系各国人民生命安全和身体健康的保卫战。相信在中俄和国际社会共同努力下，一定会战胜各种病毒，取得这场战争的最终胜利。

普京表示，值此庆祝苏联卫国战争胜利75周年的历史性时刻，俄方愿同中方加强全面战略协作，展现共同维护世界和平的决心，不允许任何企图篡改历史，忘记历史的言行。感谢中方提供人道主义援助和医疗防护用品，俄方愿借鉴中方防控经验，开展疫苗研发合作。

他还说，俄方反对个别势力借疫情指责中国，将同中方坚定站在一起。俄方愿同中方在金砖国家和上海合作组织等框架下加强沟通合作。