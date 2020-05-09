特朗普对贸易协议表示怀疑：美中关系艰难

美国总统特朗普周五（8日）表示，美国与中国的关系艰难，他对美中第一阶段贸易协议的未来表示怀疑。

综合彭博社和美国之音报道报道，特朗普接受福克斯采访时说，在冠病流行前中美达成了很棒的贸易协议。但是冠病疫情出现后，凌驾于诸多进展之上。

他说：“我和中国的关系非常艰难，在整件事发生的几个月前，我达成了一项伟大的贸易协议。”

“从没有其他人与中国达成过贸易协议，因为他们做不到，因为中国不肯做，因为中国曾经有剥削美国的单行道。我们曾经一年损失5000千亿美元（7063.5亿新元），5000亿，”特朗普周五说道。“所以如果你想知道真相，我很为难，还没做决定。”

特朗普的表态和中美两国官员此前的声明形成对比。中国副总理刘鹤5月8日和美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦通话，莱特希泽办公室在两国官员通电话后发布的声明更加积极。

美国贸易代表办公室表示，“双方一致认为，在建立使该协议取得成功所必需的政府基础设施方面正在取得良好进展。尽管当前存在全球卫生紧急情况，但两国完全希望能够及时履行协议规定的义务。”

本次是协议签署后刘鹤与莱特希泽首次正式就此通话。根据协议，两人应每隔六个月进行一次谈话。

双方通话报道后，标普500指数期货触及盘中高点。日本股市上涨约1.5%，香港、上海、首尔以及悉尼股市同样走高。人民币小幅上扬。

美国总统特朗普周三（6日）曾在白宫向记者说，将在一两周内报告他是否对中国履行贸易协议的情况感到满意。

由于爆发疫情，2020年前四个月，中国自美进口的商品比去年同期下降了5.9%，与今年额外增加767亿美元的采购目标相比，目前的购买步伐已远远落后。而鉴于2019年的进口规模又不及2017年，追赶压力可谓与日俱增。

疫情造成的不确定性以及经济疲软，或影响到中国实现这些目标的能力。这些问题包括国内需求下降、物流和供应链运行不畅以及美国商品和服务供应能力下降。

中国在贸易协议的其他方面已取得进展，取消了对美国牛肉和禽肉等多种农产品进口的限制，取消了金融行业外资持股限制，并发布了知识产权保护相关意见。