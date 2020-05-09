中共党媒再定调周永康令计划为政治野心家

刊载于中共党媒最新一期《求是》杂志的文章，再定调前中共中央政治局常委、中央政法委书记周永康、中共中央办公厅原主任令计划为政治野心家。

中国纪检监察报5月7日刊登《把“严”的主基调长期坚持下去》的文章，文章在总结中共十八大以来的反腐斗争时写道，“严明党的政治纪律和政治规矩，严肃查处周永康、令计划等政治上的野心家、阴谋家。”

据微信公号“今日打虎”分析，作者署名“钟纪言”，是中纪委研究室谐音化名。

2015年8月15日的《求是》杂志在文章《算清反腐败的政治账民心账》中提到，周永康、前中共政治局委员兼重庆市委书记薄熙来、前中央军委副主席郭伯雄、中共中央军委前副主席徐才厚、令计划等人“政治野心膨胀，权欲熏心”。

2016年1月的中纪委十八届六次全会通稿则指出，“党中央严肃查处周永康、令计划违纪违法案件，消除了党内重大政治隐患”，到2017年10月中纪委向中共十九大所作的工作报告中，提法则是“周永康、孙政才、令计划等人严重违反党的政治纪律和政治规矩，政治野心膨胀，搞阴谋活动”。

几经反复，只有周永康、令计划两人最终被正式定性为“政治上的野心家、阴谋家”。

有分析称，这一变化与中纪委前书记王岐山倡导的监督执纪的“四种形态”有关。

2015年9月24日，王岐山视察福建时提出，纪委监督执纪有“四种形态”：第一种是批评和自我批评要经常开展，让咬咬耳朵、扯扯袖子、红红脸、出出汗成为常态；第二种是中共党纪轻处分和组织处理，要成为大多数；第三种是对严重违纪的重处分、作出重大职务调整，应当是少数；第四种是对严重违纪涉嫌违法立案审查，只能是极少数。

一年后，“四种形态”缩简版写入中共《党内监督条例》。

周永康2013年底被查，两年后以受贿罪、滥用职权罪、故意泄露国家秘密罪被判处无期徒刑。令计划2014年12月落马，2016年7月4日被一审认定犯有受贿罪、非法获取国家秘密罪、滥用职权罪，法院决定执行无期徒刑。