家长拖欠托管费 重庆幼儿园长接女童回家住半年

因家长拖欠幼儿园的托管费，中国重庆的一所幼儿园园长把六岁的女童小怡带回家，同吃同住小半年。

据《新京报》报道，这所民办幼儿园叫千里马幼儿园，小怡父母从2019年4月开始，没有按时交每个月2000元（人民币，下同，399.39新元）的托管费。

放寒假前最后一天，方雪给小怡的父亲彭军打电话，要求还钱并接走小孩，但当天彭军并没有来。幼儿园放假后，方雪把小怡带回自己家里。

孩子母亲曾提议写下欠条，再将身份证押在园内，还钱时再取走，但这一提议，被方雪拒绝。

小半年时间里，小怡每天跟着方雪，同吃同住。方雪说，在家里，她会教小怡刷碗、洗袜子，小怡会主动承担家务。出去玩的时候，她也会带上小怡。一位接触过方雪和小怡的人士说，从小怡干净的衣服和对方雪寸步不离的态度，可以看出方雪把小怡照顾的不错。

考虑到小怡今年要上小学，5月6日，方雪带着小怡回到幼儿园，和彭军协商欠款事宜。方雪计算，从2019年4月18日至今年5月初，费用已累积至30400元。

最终经民警出警劝和，彭军写下欠条，承诺在5月31日前将欠款还清。随后，彭军将小怡带走。

北京市康普律师事务所主任律师吴立宏认为，方雪“扣留”之举并不妥当。方雪并非小怡的监护人，不能因家长没有及时缴费，便将小怡留在园内。如家长拒不缴清费用，可以采取报警、起诉等手段来维权。