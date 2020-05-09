雷军创立的金山云上市首日暴涨40% 市值超60亿

金山云5月8日正式在纳斯达克上市，开盘即大涨超20%，随后股价一路走高，涨幅超过40%。截止收盘，金山云市值为47.74亿美元（约67.44亿新元）。

据微信公号“投资界”报道，金山云目前是中国第三大互联网云服务供应商，也是当前美股中唯一一个中国纯云服务商。随着金山云成功IPO，雷军也收获了继金山软件、小米和金山办公后第四家控股的上市公司。

雷军2011年出任金山集团董事长时，云服务在中国国内刚刚起步，2012年2月，金山软件正式宣布将金山快盘业务分拆，成立金山云独立子公司，吹响金山正式进军云计算的号角。2014年金山宣布 All in Cloud 战略，五年内将投入10亿美元。

雷军回忆，当时“All in我们几乎所有的资源，从零开始组建团队、做产品、开拓市场，同时还要背负持续高额投入带来的巨大压力。”

金山云在八年中成了中国第三大互联网云服务提供商。招股书显示，截至2019年12月31日，金山云在2017、2018及2019年营收快速增长，分别为12.36亿元、22.18亿元，39.56亿元，三年实现年均复合增长率高达79%。

不过招股书也显示，金山云面临亏损问题，2017年、2018年、2019年利润分别为-7.27亿元、-9.79亿元、-11.43亿元。

金山云早期投资人之一FutureX天际资本创始人张倩说，投资人需要关注的不是亏损本身，而是亏损的原因。招股书显示，金山云的主要投入成本集中在研发和IDC费用（带宽成本和机架成本）。张倩认为这是为了建立行业壁垒的战略性亏损。