台媒：某中东国家将在台湾接受反恐训练

台湾媒体报道，某中东国家已和台湾谈妥军事合作案，该国分梯次派出反恐部队官兵，在台湾接受宪兵指挥部的反恐训练。

据《自由时报》报道，台湾高层官员介绍，这项合作案是台湾宪兵指挥部首度与友邦国家间的突破性交流，中东友邦在该国王室的同意下，去年底就曾派出位阶极高的访问团赴台，与台湾国防部丶宪兵指挥部讨论相关合作细节，军方也派出高阶将领访问团回访。

根据相关规划，在冠病疫情趋缓后，台湾今年还将派出高阶访问团再赴中东友邦访问，并且规划派出一个排的宪兵兵力到该国进行小部队交流，两国未来的高阶互访及部队交流将会常态化。

官员指，台湾三军所属的特勤队，在国际间的评价甚高，其中隶属于宪兵指挥部的宪兵特勤队，负责反劫机、反破坏、反劫持、保护高级官员和外交使节等任务，是亚洲国家当中，少数可以自训特勤部队及代训友邦反恐部队的国家。

报道没有具体说明该中东国家是哪一国。据报道，该国的反恐部队官兵，将由昵称“夜鹰特勤队”的台湾宪兵特勤队执行施训。

宪兵特勤队的昵称是“夜鹰特勤队”，成立于1978年，部队行动曝光很少，仅在台湾发生重大事件时会出动执行任务，例如发生在1987年的岩湾监狱暴动镇压行动丶1989年直潭净水厂枪击案的山区围捕行动，以及1997年在北市北投围捕要犯陈进兴等行动。