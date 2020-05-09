中国商务部：劳动节假期线上消费大幅增长 直播带货成新热点

中国商务部副部长王炳南说，中国劳动节长假期间，全国实物商品网络零售额同比增长逾三成，直播带货成新热点。

据人民网报道，王炳南昨日在中国国务院联防联控机制的发布会上说，“五一”期间全国实物商品网络零售额同比增长36.3%，电商领域在消费方面发挥了很大作用，有四个特点。

一是市场销售快速增长。各大电商平台推出了形式多样的优惠促销活动，叠加各地发放的惠民消费券，举办专题促销等举措，销售普遍快速增长，部分平台销售增速超过40%。在这期间，商务部还举办了第二届“双品网购节”，参加的大型电商平台达到了115家，实物商品店铺超过30万家，涉及到全品类品牌商品达到10多万个，“五一”小长假的5天，仅“双品网购节”销售就超过了580亿元（人民币，下同，115.82亿新元）。

二是消费升级趋势非常明显。绿色、智能、健康类的商品销售红火，特色品牌商品受到热捧，一些电商平台OLED电视、除菌冰箱、母婴洗衣机、净水器等商品销售同比增长三倍以上。

三是直播带货成为新热点，电商直播场次和直播商品数量同比分别增长一倍和4.7倍。商务部推出“双品网购节”期间，仅一个直播间就促成交易达到60万单的生意，销售额实现1.4亿元。

四是出口转内销受到关注。各大电商平台纷纷设立外销产品销售专区、专场，集中推荐服装、丝绸、玩具、箱包、瓷器等产品，助力外贸企业拓宽线上销售渠道，对冲外需下滑的影响，在这方面已经吸引了超过10万家外贸企业的入场，有的外贸企业一天销售的商品达到60000件。