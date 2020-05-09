调查：美国亚裔选民人数20年增139%

一份研究报告显示，符合条件的美国亚裔选民数量将创下历史新高。

据中新网引述美国侨报网报道，皮尤研究中心(Pew Research Center)5月7日发布报告，调查了包含1100多万名合格选民的美国亚裔选民群体。研究指，在过去20年间，亚裔选民人数激增139%，与其他所有主要族裔相比，亚裔美国人成为合格选民中增长最快的群体。相比之下，同期白人选民只增加了7%。

非营利组织亚太裔投票促进会(APIAVote)的执行理事陈(Christine Chen)说，这个群体已经积累了足够的影响力，可以在一些种族和摇摆选区产生深远的影响。

非营利组织亚太裔投票促进会(APIAVote)的执行理事陈(Christine Chen)说，这个群体已经积累了足够的影响力，可以在一些种族和摇摆选区产生深远的影响。

亚裔选民虽然多元化，但绝大多数都是由六个原籍群体构成的：华人、菲律宾人、印度人、越南人、韩国人和日本人。这些合格选民的独特之处在于，他们是唯一一个大多数由入籍移民组成的群体。从2000年到2018年，入籍移民的人数翻了一番，占全体选民的三分之二。

亚裔美国人大多数倾向于民主党。但根据 AAPI Data2018年的研究证实，各族群的政党倾向存在很大差异。印度裔更倾向于认为自己是民主党人，比例为50%，而越南裔更倾向于认为自己是共和党人，比例为42%。

亚裔美国人的受教育程度最高，约有一半人获得学士或更高学位。然而，各群体之间也存在显著差异。印度裔拥有学士学位的比例最高，为65%，柬埔寨裔只有19%。亚裔选民的收入也因种族而异，印度裔合格选民的家庭收入中位数最高，为13.9万美元（19.64万新元），缅甸裔收入中位数最低，为6.9万美元。