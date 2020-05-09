中共环保督察组：青海湖保护薄弱 垃圾填埋场进了三江源

中共中央第六生态环保督察组今日（9日）向青海反馈第二轮督察情况时指出，青海湖保护仍有薄弱环节，黄南州泽库县擅自将麦秀镇垃圾填埋场选址于三江源国家级自然保护区内，环境隐患突出。

据《新京报》报道，督察组指，青海一些地方和部门在思想认识、发展理念、工作作风和工作推进力度等方面仍有不足，与其重要的生态地位和人民群众期盼相比，还存在一定差距。

青海对于盐湖资源利用和保护缺乏总体规划和布局，基本处于“有盐湖就有开发”状态，部分企业长期违规大量取水，一些企业长期违规拦坝取水、破坏河湖自然生态，青海盐湖集团仅2018年就违规从格尔木河引水约1亿立方米，有关部门对此默许放任，导致部分区域盐渍化、荒漠化问题加剧。

督察组还指，青海省自然资源部门牵头的废弃矿山修复治理工作推进缓慢，应于2018年底完成的47项整改任务，督察时有12项未完成；玉树州大场金矿综合整治工作滞后，督察时仍有3万吨含氰化物危废露天堆存，对周边环境造成威胁。

督察还发现，环青海湖地区环境基础设施建设滞后，环湖北岸刚察县污水处理厂长期超负荷运行，县政府驻地沙柳河镇21.4%的区域为污水管网空白区，污水通过沙柳河排入青海湖。

青海危险废物违规处置情况也较普遍，西宁市医疗废物集中处置中心超期暂存危险废物达800吨；青海制药厂2013年至今产生的6吨有机废水三效蒸发废渣一直未予处理。