河北大名120亩麦子被推平 村支书称土地归集体所有

中国河北省邯郸市120亩丰收在望的小麦被推土机碾压、推平，上前阻拦的村民被人打伤。

据澎湃新闻报道，事发村庄是邯郸市大名县西付集乡杨现村。网友反映，杨现村干部刘自良“带着五辆推土机，二十个保镖似的人，把村民去年10月份种的、马上就要丰收的麦子全部推平，大概有120亩（48.56万平方米）地”。

大名县委网信办5月8日通过微信公号“网信大名”通报，县委、县政府责令西付集乡停止集体土地收回工作，并对此事展开调查。

杨现村党支部书记刘自良5月7日否认曾发生暴力事件，并说“有录像可以查实。”杨现村村民张月（化名）提供医院收费单据等资料称，她父亲和另一名村民当时被打伤。

对于推土机碾压、推平百亩即将收割的麦田一事，西付集乡土管所相关负责人未予否认。但是该人透露，被推平的麦田不是征用村民的土地，而是杨现村集体流转的一般用地。

刘自良称，前述被推平的麦田此前由该村村民承包，但2014年已经到期，现在土地归集体所有。这些农田将作为养殖用地承包出去，并向村民分红。

不过村民提供的一份“请愿书”称，村里大概有100多人不同意将前述农田流转或承包给养殖场。

村民赵江(化名)说，他们与村委或者养殖场没有签订任何书面协议。还有村民说，种地是农民收入来源，希望村里归还土地，或者给一个合理的说法。