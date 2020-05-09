中国十大消费城市出炉：上海北京破万亿人民币

中国去年的十大消费城市分别是上海、北京、广州、重庆、成都、武汉、深圳、杭州、南京和苏州。这十城的社会消费品零售总额全部超过了6000亿元（人民币，下同，1198.18亿新币）大关。

第一财经通过统计主要城市社消总额的数据，得出了十大消费城市的名单。社消总额超万亿元大关的有上海、北京这两大强一线城市。

上海市统计公报显示，2019年，上海实现社消总额13497.21亿元，比上年增长6.5%。其中，网上商店零售额1896.51亿元，增长15.8%，占社消总额的比重为14.1%。

同期，北京实现社消总额12270.1亿元，增长4.4%。广州虽然近几年GDP总量被深圳超过，降到第四，并正面临着被第五的重庆赶超的可能，但在社消总额方面，广州第三的位置十分稳固。2019年，广州社消总额达9975.59亿元，距离万亿仅一步之遥。

位居第四的是来自西部的直辖市重庆，去年的社消总额达到了8670亿元。重庆拥有3000多万人口，总面积达8.24万平方公里，相当于一个中等省份的规模，因此社消总量也比较大。

成都和武汉分列五、六位，今年两市的社消总额都超过7400亿元。经济总量高居全国第三的深圳，去年社消总额为6582.85亿元，与身前的成都、武汉差距拉大。值得注意的是，在2012年，深圳的社消总额仅次于北上广，位居中国第四，但近年来其消费增长乏力，退至第七。

一方面，深圳紧挨着香港，而香港是公认的国际消费中心，所以有一部分消费流向了香港。另一方面，作为非省会城市，深圳对周边区域消费的吸引力仍然不足。相比之下，近年来，武汉、成都这些强省会随着米字型高铁网络的建设，对周边地区的消费吸引力显著提升。此外，近年来随着深圳房价的快速增长，深圳居民将更多的资金用到了购房投资、缴纳房租，进而挤压了消费。

杭州这几年消费快速增长，2019年社消总量赶超苏州和南京，这与其数字经济快速增长，带动人口快速流入有关。