慎海雄就任中国央视总编辑 王君正任新疆兵团政委

中国国务院今日（5月9日）任命王君正为新疆生产建设兵团政委、中国新建集团公司董事长，任命慎海雄兼任中央广播电视总台总编辑。

据《新京报》旗下微信公号政事儿报道，此次被任命为中国央视总编辑的慎海雄曾长期任职于新华社，2012年任新华社副总编辑，2014年任新华社副社长。

慎海雄简历显示，他现年53岁，毕业于杭州大学中文系新闻专业，是科班出生的新闻官员，1989年8月进入新华社工作直到2015年，在此期间，他从浙江分社记者一路做到新华通讯社副社长。

慎海雄2015年出任广东省委常委、宣传部部长，2018年任国家新闻出版广电总局副局长、党组副书记，中央电视台台长、分党组书记，后任中央宣传部副部长，中央广播电视总台台长、党组书记。

此次履新新疆生产建设兵团政委的王君正今年57岁，仕途历经云南、湖北、吉林、新疆等地。王君正本科和硕士分别就读于山东大学和中国人民大学，1988年硕士毕业后进入原劳动部，历任部长办公室主任科员、副处级秘书等职。

王君正1993年调入云南省委办公厅，先后任副处级秘书、正处级秘书长，后历任昆明市官渡区委副书记、书记，1998年跻身昆明市委常委，成为副厅级干部，时年35岁。

王君正2005年出任云南省高级人民法院副院长，任职两年，于2007年调任丽江市市长，2009年出任丽江市委书记，主政丽江五年。在2012年，王君正跨省调整，调任湖北省副省长，一年后跻身湖北省委常委，并兼任襄阳市委书记，主政襄阳三年。

王君正2016年再度跨省调整，调任吉林省委常委、长春市委书记。2019年2月，主政长春三年后，第三度跨省调整，调任新疆维吾尔自治区党委常委、政法委书记。