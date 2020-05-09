中国国家卫健委：疫情暴露短板 将改革疾控体系

中国国家卫生健康委员会副主任李斌介绍，在应对冠病疫情的过程中暴露出了短板，将改革完善疾病预防控制体系，完善突发公共卫生事件的应急响应机制。

据《新京报》报道，李斌5月9日在中国国务院新闻办的吹风会上说，这次抗疫是对中国治理体系、治理能力的一次“大考”，应对过程中暴露出中国在重大疫情防控体制机制、公共卫生体系等方面仍然存在着短板，下一步会有六个方面的考虑。

这包括，提高全社会对突发公共卫生事件的防范意识，建立集中统一的领导指挥体系，完善突发公共卫生事件的应急响应机制。

其二是改革完善疾病预防控制体系，完善公共卫生重大风险研判评估决策防控协同机制，加强培训和演练，建立分级分层分流的救治机制。

卫建委还将运用大数据、人工智能、云计算等数字技术，在疫情监测分析、病毒溯源、防控救治、资源调配等方面更好地发挥支撑作用。同时还要提升中医药救治水平。

李斌还要求，推动健全统一的应急保障体系，配合相关部门完善应急物资保障制度，健全重大疾病医疗保险和救助制度。

卫建委还将推动加强公共卫生法律法规预案和监督机制的建设，强化执法与监督，建立全民动员的机制，深入开展爱国卫生运动，推动公共卫生的社会参与，此外，还将加强国际交流合作，参与全球卫生治理，分享中国经验。

李斌说，“这些想法我们还在积极研讨，和各个部门也在积极沟通。”