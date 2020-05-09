调查：中国股票市场投资者行权意识有所提升

一份关于中国股票市场投资者状况的调查显示，自然人投资者行权意识有所提升。

据中国金融杂志报道，截至2019年12月31日，中国股票投资者数量达15975.24万，较上年同期增长9.04%，其中自然人投资者占比99.76%。中国证券投资者保护基金的研究者发在2019年12月30日至2020年1月17日，开展了“2019年度全国股票市场投资者状况调查”。

调查显示，自然人投资者证券知识水平有所提升。当问及投资者证券知识水平时，受调查投资者中属于“新手上路”的占15.3%；“对投资有基本认知”的占48.6%，占比最高；“对投资产品较为熟悉”和“对投资较为专业”的占比合计为36.1%。

自然人投资者的投资经验也有了较大幅度的提高。对于金融产品的投资经验，受调查投资者曾购买过的金融产品前三位依次是股票及期货（76.4%）、银行理财产品（66.6%）、公募基金及证券公司或基金公司集合理财计划（44.8%）等。

与2018年相比，在股票投资中盈利的受调查自然人投资者比例由四分之一提升至半数以上，“10%至30%”为主要盈利区间。

2019年，受调查投资者中股票投资盈利的合计占比55.2%，盈亏持平的占比17.6%，亏损的合计占比27.2%。从各盈亏区间的投资者占比来看，“盈利10%~30%”的投资者最多，占比23.6%；其次是“盈亏持平”的投资者，占比17.6%；“盈利10%以内”的投资者占比次之，为16.6%。与上一年度相比，盈利的投资者比例由24.9%提升至55.2%。

调查还显示，自然人投资者的行权意识有所提升。2019年行使过股东权利的受调查投资者占比17.5%，与上一年度相比增加了4.4个百分点。从投资者行使的主要股东权利类型来看，决策参与权和知情权仍然是行使最多的两项权利，同时受调查投资者行使决策参与权、撤销请求权、建议质询权、求偿权的比例较上一年度均有不同程度的提升。