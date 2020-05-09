中国财政部：截至4月底地方政府债券发行1.9万亿人民币

中国财政部数据显示，地方政府债券4月发行2868亿元（人民币，下同，572.73亿新元）。

据《新京报》报道，截至4月底，中国今年发行地方债券18973亿元，其中新增债券16626亿元，再融资债券2347亿元。新增债券发行完成中国中央政府提前下达额度（28480亿元）的58.4%，其中一般债券5104亿元，完成中央提前下达额度（5580亿元）的91.5%；专项债券11522亿元，完成中央提前下达额度（22900亿元）的50.3%。地方债券平均发行利率3.31%，比2019年下降16个基点；平均发行期限15.5年，比2019年增加5.2年。

中国财政部于4月底提前下达第三批2020年地方政府新增专项债券额度1万亿元，各地已启动发行准备工作。

财政部下一步将全力保障地方债券平稳顺利发行，发挥地方债券对“六稳”“六保”的作用，努力实现全年经济社会发展目标任务。

六稳为“稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期，是在2018年7月30日中共中央政治局会议首次提出。

六保为：保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转，是中央政治局会议4月17日首次提出。