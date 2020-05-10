中国银保监会对中信银行泄露客户信息立案调查

引发公众广泛关注的“脱口秀演员池子举报中信银行未经授权向第三方提供个人流水”，迎来监管部门的立案调查。

据澎湃新闻报道，中国银保监会昨天（9日）发布《关于中信银行侵害消费者合法权益的通报》，通报称，2020年3月，中信银行在未经客户本人授权的情况下，向第三方提供个人银行账户交易明细，违背为存款人保密的原则，涉嫌违反《中华人民共和国商业银行法》和银保监会关于个人信息保护的监管规定，严重侵害消费者信息安全权，损害了消费者合法权益。

银保监会消费者权益保护局表示，将按照相关法律法规，启动立案调查程序，严格依法依规进行查处。

脱口秀演员王越池（艺名“池子”）5月6日在其微博发布律师函称，中信银行股份有限公司虹口支行在未经其授权、未经任何司法机关合法调查程序的情况下，将其个人银行账户交易明细直接打印提供给与其存在经济纠纷的上海笑果文化传媒有限公司，侵犯了其个人隐私。

在引发争议后，5月7日凌晨，中信银行在其官方微博发表致歉信，称经核实，近期上海笑果文化传媒有限公司联系开户支行，要求查询其为员工王越池先生支付劳务工资记录时，该行员工未严格按规定办理，提供了王先生的收款记录。

中信银行并称，已按制度规定对相关员工予以处分，并对支行行长予以撤职。

银保监会消费者权益保护局在通报中要求，各银行保险机构要引起警示，严格按照《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国保险法》和《中国银保监会关于银行保险机构加强消费者权益保护工作体制机制建设的指导意见》，认真执行相关法律法规和监管规定，依法合规开展经营活动，切实保护消费者合法权益。