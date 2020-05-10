台湾各地校园将重新开放 台大最快18日解禁

全台部分县市政府因疫情下令关闭校园，但随着疫情趋缓，重新开放校园呼声日增，台大最快将于本月18日解禁。

据联合新闻网报道，彰化县上月起下令关闭校园，但教育处已通知全县二一五所中小学，授权各校明天召开防疫会议，自行决定是否重新开放校园。

中市府教育局表示，目前初步研议校园开放分两阶段，第一阶段假日先开放，第二阶段再研议平日下课后是否开放。教育局说，近期会邀家长、教师团体、基层学校讨论。

桃园市府教育局长高安邦说，校园室内外空间暂停对外借用，原订至学期末7月14日止，校园户外场地包含操场开放市民运动部分，六月底前暂停，因疫情趋缓，打算明天在防疫会议中提出修正，会提早解禁。

新竹市府教育处指出，全市校园户外空间都开放，由各校在学生放学后，弹性开放供附近居民活动，仅室内场所因属密闭空间，考量疫情未开放。新竹县府教育处表示，因紧接着国中会考及六月的毕业季到来，为了不增加校方防疫上的困难，近期还是不开放。苗栗县国中小校园仍维持不对外开放的措施，教育处表示，本周将研议是否能适度对外开放。

台大校园最快5月18日解封，但仍保持实名制入校，明将举行校级防疫会议，届时会讨论开放校园时机点。台湾教育部则说，从未下令各级学校封校，一切尊重地方政府和学校决定。