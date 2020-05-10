台学者：担忧大陆采惩罚式军事行动

今年1月成功连任的台湾总统蔡英文本月（5月20日）的就职演说将牵动两岸关系，台湾国安会前秘书长苏起昨天（9日）表示对下半年度的两岸关系忧心忡忡。他直言，大陆极可能对台湾有“惩罚式军事行动”，但民进党对两岸情势评估却是过于乐观。他认为，若蔡英文更加频繁地提到“中华民国台湾”，这种“半个改名”，对两岸关系不好，恐酿问题。

据《中国时报》报道，继蔡英文在今年元旦谈话抛出“中华民国台湾”后，英派立委蔡易余在520前夕提出《宪法增修条文》、《两岸关系条例》修正草案，删除“国家统一前”文字。

“这已经是半个改名”，苏起表示，中华民国就是中华民国，不需要去修正，若有任何修正，就算是改名。他说，民进党若对内操作选举是可以，但此说法若在就职演说等公开场合，且更加常态化与政治化，对两岸关系是不好的，恐会出问题。

苏起进一步说，民进党立委欲修宪拿掉“国家统一前”字句，这很不好且充斥危险，也许民进党内部有人被选战胜利冲昏头，才会对两岸情势过于乐观。

他强调，就目前氛围来看，两岸关系不可能缓和；且寻求连任的美国总统川普把所有过错往外推，造成美中关系紧张，导致台湾与大陆的关系就更难以缓和。尤其大部分国家虽和美中往来，但只有台湾一面倒地跟一边来往，跟另一边完全对抗。

他透露，年初接受纽时采访时，就示警中共总书记习近平会采取行动阻止台湾趋独，“不到动武程度，不到直接登陆，但会采取某种惩罚式军事行动，给台湾教训”，这点看法和中共解放军退役少将乔良所说的“非战争的军事行动”雷同。

苏起说，现在民进党单纯认为大陆不会攻打台湾，但民进党为何不研究一下乔良列举的美国轰炸中共南斯拉夫大使馆，及暗杀伊朗将领等案例，对此发挥一下想像力；未来几个月，民进党不要以为没有武力战就错判形势，冲动起来搞修宪、正名。

苏起强调，中共一定能够走到军事这部分，同时提前在经济与外交上对台湾制造压力；今年下半年度，两岸关系一定会非常紧张，且不知道什么时候会有“非战争的军事行动”。



