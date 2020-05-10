武汉36天来首次出现新增确诊病例 为本土病例

中国大陆此次冠病疫情受影响最严重的湖北省会武汉昨天（9日）新增一例本土确诊病例。这是武汉自4月4日以来，时隔36天后再次出现新增确诊病例。

据中国国家卫健委今天（10日）通报，中国大陆昨天新增确诊病例14例，其中12例为本土病例，分别是吉林11例，湖北一例。另外两例为在上海的境外输入病例；无新增死亡病例；新增疑似病例一例，为在内蒙古的境外输入病例。

当日新增治愈出院病例74例，解除医学观察的密切接触者427人，重症病例减少两例。

境外输入现有确诊病例115例（含重症病例3例），现有疑似病例4例。累计确诊病例1683例，累计治愈出院病例1568例，无死亡病例。

截至5月9日24时，据大陆31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例148例（其中重症病例13例），累计治愈出院病例78120例，累计死亡病例4633例，累计报告确诊病例82901例，现有疑似病例四例。累计追踪到密切接触者736787人，尚在医学观察的密切接触者5840人。

同时，大陆昨天新增无症状感染者20例（境外输入一例）；当日转为确诊病例一例（无境外输入）；当日解除医学观察61例（境外输入16例）；尚在医学观察无症状感染者794例（境外输入48例）。