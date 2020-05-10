北京收治冠病患者最多的地坛医院院长拟升职

北京市委组织部5月9日发布任前公示，拟任1名市政府部门正职，5名市政府工作部门副职。其中，北京地坛医院院长李昂，拟任市政府工作部门副职。

据《新京报》报道，1968年12月出生的李昂是现任北京地坛医院党委副书记、院长，北京市潮白河骨伤科医院党总支副书记、院长。

去年12月30日，地坛医院感染中心首席专家李兴旺，作为中国国家卫健委的专家前往武汉。此后，李昂与李兴旺之间的“热线”就一直热得烫手。每天，李昂都能了解到武汉前线的最新情况。

因此他意识到，医院必须要做好充分的准备。

1月12日，地坛医院收治了北京第一例冠病疑似患者。很快，一名又一名患者住了进来。

大年初一，李昂和同事们开始“搬家”，合并病区，腾挪病床，抢救床位从最初的八张扩展到200张，一线医护人员从四五十人增长到600多人。

那段时间，医院先后搬家五次，每天都在调配医护人员。他和同事们枕戈待旦，夜以继日，有时后半夜3点刚放下电话睡着，早上6点就要起床接着战斗。

有一天，半夜12点要开专家会，李昂11点多到了会场，他坐在椅子上就睡着了，睡得很香。

李昂是地坛医院院长，也是一名重症医学专家。白天，他必须靠前指挥，查房看病人只能见缝插针，“见到患者，我心里踏实。”

北京地坛医院前身是1946年设立的北平市传染病医院，是北京第一所传染病专科医院。如今，它是以传染病治疗著称的综合性医院，最擅长的是感染学科和肝病，设有感染病中心、肝病中心、中西医结合治疗中心、重症医学中心。

2003年，地坛医院是抗击沙斯的战场，2009年，这里是抗击“甲流”的主阵地，2013年，这里是抗击H7N9的排头兵。如今，这是北京抗击冠病疫情的主战场。

1月24日，北京出现首例冠病患者治愈出院病例。当天，李昂曾介绍，该患者病情较轻，目前看其治疗方案还不足以推广。该患者应该可以产生抗体。1月30日下午，李昂曾向媒体介绍，北京已确诊的病例中，轻症病例占比超过90%。

当时，李昂通过媒体提醒北京市民，居家相对安全，但要注意多开窗通风。市民在佩戴口罩的同时，还要注意勤洗手。如今，这些都已经成为中国国民的“战疫常识”。

他也曾呼吁要理性看待疫情。

“目前北京市民感到恐慌，全国人民都在恐慌，有些是没有必要的。”李昂说，有些人高烧一个星期也不敢去医院，延误了治疗时机；有些人稍微有一点咳嗽、感冒，就认为自己得了肺炎，跑到医院就诊，这些都是由于恐慌情绪造成的负面影响。

李昂当时说，目前北京地坛医院对轻症和重症患者的治疗都有充足准备，虽然没有成形的治疗方案，但是他表态，“作为一名医生，我们保证全力救治每一个病人”。

经过地坛医院及全市所有定点收治医院的共同努力，到2月下旬，北京的本土疫情趋于平稳。

3月16日，小汤山定点医院正式启用，与地坛医院并肩作战，极大缓解了地坛医院的压力。

3月17日，李昂在北京市疫情防控工作新闻发布会上介绍，自2月29日起，截至3月17日8时，由首都机场送至北京地坛医院需进行境外输入人员筛查的共计1601例，确定确诊病例38例，治愈出院三例，在院治疗35例。

4月28日，北京小汤山定点医院“清零”，当时疫情在治患者几乎都在地坛医院。

从4月29日0时至5月8日24时，北京境外输入和本地确诊病例已陆续出院25例，全市仍有在院21例。