中国八家银行被罚人民币1970万元 涉及国有六大行

中国银保监会官方网站昨日（9日）一次性挂出九张罚单，涉及包括国有六大行在内的八家银行，处罚金额达到1970万元（人民币，下同，约393亿元新元）。

据中新社报道，其中中国农业银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在资金交易信息漏报严重、信贷资产转让业务漏报等违法违规行为，“两会一层”境外机构管理履职不到位、信贷资金被挪用作保证金等原因分别收到两张罚单，合计430万元。

中国银行上述系统数据质量及数据报送亦存在多项违法违规行为，包括理财产品数量漏报、资金交易信息漏报严重、贸易融资业务漏报等。根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条和相关内控管理、审慎经营规定，银保监会对其处以罚款合计160万元。

此外，中国工商银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行等其他四家国有大行也因不同原因被罚。同时收到罚单的银行还有中信银行、中国光大银行两家股份制银行。上述罚单金额都达到百万元级别。

近年来，中国金融监管力度不断加大，市场乱象存量问题持续减少，增量问题得到有效遏制，一批重大非法集资案件得到严厉查处。银保监会数据显示，2019年，全系统共处罚银行保险机构2849家次，处罚责任人员3496人次，罚没合计14.49亿元。