中国两会北汽用车开始检测 需通过37项检查

中国全国政协和全国人大年会（两会）将在11天后召开，北京市交管部门今早（10日）对北汽出租汽车集团准备为全国两会服务的车辆逐一进行“全面体检”，确保用车万无一失。另外，此次服务两会的车辆更加重视低碳环保，新能源比例增加到全部上会车辆的10%左右，其中北京团所有用车都是新能源车辆。

据北京日报客户端报道，在验车现场数十辆黑色的出租车整齐停放在检测场内，十余名专业检查人员逐一对车辆进行检查，大灯、雨刷、远光灯、刹车每项都要细心检测并做记录。

为了保障车辆安全，按照交管部门的要求，今年两会车辆检验采取车辆上线检验，由检测场出具检验报告。同时，重点检查车辆外观、转向、制动、灯具、轮胎及车辆是否配备灭火器等。检查一共涉九大项37小项，包括车辆资质、外观、安全性能等内容，只有全部合格才能通过，较以往的常规检查更加严格。

“无论新车、旧车，都要经过五道关，包括司机自查、车队检查、厂家检测、公司检修，今天验车等于是过最后一道关。”相关负责人介绍，现场验车是在检测场进行系统检查，包括“专业检查”、“电脑检测”、“上线检测”三道检验工序。比如刹车、蓄电池的电压、空调运转等。如果发现问题，车辆要及时修护。“达标车辆外观甚至连一道小划痕都没有。”北汽出租汽车集团负责人介绍。

除了车辆上的保障，对于驾驶员的要求也较高。北汽出租汽车集团参与两会服务的驾驶员共有501人，都经过层层选拔，并通过了政审。

上会司机驾龄大都在15年以上，其中三成以上是党员，同时车辆无违章，几乎零事故率、零投诉。北汽出租汽车集团还专门对上会司机进行了防火、防盗、防恐、防暴特别是疫情防控等培训，每名司机都已经签订了交通安全责任书。

已服务全国两会多年的北汽九龙司机张旭说，对于全国两会时如何规范服务，公司在执行重大任务驾驶员手册中也有具体要求，比如执行任务中决不离开车辆、在雨雪天做到车净人净、保持中速，不开特权车、反恐防暴等都有详细规定。

同时，车辆严格按照疫情防控工作要求，做好车辆通风及消毒工作。“从5月6日开始，每天对所有上会司机进行体温检测。并对所有上会车辆配备消毒液、喷壶、消毒纸巾等防疫物资，出车前、收车后均要求进行通风消毒处理。”相关负责人介绍。

今年是北汽出租汽车集团第43次执行全国两会交通服务任务，也是该公司首次独家承担全国人代会交通保障任务。另外，本次服务两会的车辆也更加重视低碳环保，在去年服务车辆基础上，新采购了福田客车、宇通客车及北京汽车、吉利汽车等纯电动车。

“我们为此次会议采购了170辆新车，其中60辆大车、110辆小车，小车中有33部是新能源。新能源车比例增加到全部上会车辆的10%左右。”相关负责人介绍，值得一提的是，今年全国两会北京团所有用车，无论大车、小车都是新能源车辆。