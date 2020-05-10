新华社发超长文章 逐点反驳冠病的“24个谎言”

中国官媒新华社昨天（5月9日）发表长文，梳理最近有关冠病疫情的国际争议，并逐点反驳。

这篇题为《美国关于新冠肺炎疫情的涉华谎言与事实真相》的文章首先引述世界卫生组织规定，强调病毒不能与特定国家、地方相联系，指病毒不是“中国病毒”或“武汉病毒”。然后在接下来的六点中反驳了病毒源自武汉、病毒是在武汉实验室中制造或意外泄露等与病毒源头有关的观点。

近期美国等西方国家呼吁国际社会对病毒来源展开“独立调查”，被中国认为是要针对中国的恶意行为。

文章中也针对中国瞒报疫情，掩盖信息的指责进行驳斥，指中国信息发布公开透明，并批评美国“对中国攻击抹黑”，表示中国才是假消息的受害者。

新华社就围绕世卫组织的争议作出回应，表示中国“从未操控世卫组织”，反倒是美国作为世卫的最大资金来源国，暂停向组织供资的做法遭到国际社会一致反对。

此外，文章也重申只有主权国家能参加世卫组织，因此台湾作为中国一部分无权加入。

文章最后表示，中国近期要求出口的医疗物资须提供声明，并非在变相禁止出口防疫用品，而是在加强质量监管；同时也回应了之前关于在华非洲籍人士被歧视的争议，重申中国防控举措坚持中外一视同仁，对歧视性言行采取零容忍态度。

新华社在文章中也附上多个外媒或国际组织相关报道的链接，并在英文官网上也发表文章的英文版。