陈茂波：香港第三季经济或有转机

香港财政司司长陈茂波10日在网上发文，表示香港持续有效防疫，因此第三季经济或出现转机。

他在题为《母亲节带来的曙光》的司长随笔中指出，香港经济正经历前所未有的压力。首季经济按年负增长8.9%，是有纪录以来最差的季度。但未来的发展路径仍存变数，带动经济的三个主要动力：贸易、投资和消费均严重失速，踏入第二季，情况仍未许乐观。

陈茂波指出，外贸方面是较难掌握的部分，由于欧美地区疫情仍在发展当中，当地经济和需求相当疲弱，相信第二季香港对这些地区的出口将难有起色。

在本地经济活动方面，陈茂波称，香港的零售消费及餐饮业分别约三成及两成生意是来自访港旅客，这部分暂时也难以恢复。而本地消费方面，随着疫情逐步受控，香港正寻求如何在做好防疫与稳住经济之间的适当平衡点。在有效疫苗出现之前，防疫工作将趋向常态化，如何能同时保持经济活动有效地进行是重要的课题。

不过，陈茂波强调，疫情能防控，暴力难遏止。近日一些地区再出现人群聚集与冲突，甚至干扰到商店或商场的营运环境。这对本已疲弱的经济、零售市道、小商店和打工仔，绝对是坏消息。

他提到，即使大家持不同的意见或想法，也应该坚守和平的原则，以不损害他人利益的方式表达。干扰甚至骚扰商店、商场的运作，破坏公物、涂污私人或公众地方，都是违法行为，损害社会的整体利益。

陈茂波重申，香港第二季经济情况仍然令人担心。不过，只要继续有效防疫，经济及商业活动便能陆续恢复，踏入第三季，估计情况可望有转机。待《财政预算案》获立法会通过，当中的纾缓措施便可尽快落实，连同两轮防疫基金等规模达到约2900亿港元的稳经济措施，将坚实地发挥支持经济的作用。