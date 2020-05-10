吉林舒兰市新增11例本土病例 风险等级上调至高风险

中国吉林省舒兰市昨日（9日）新增11例本土冠病确诊病例，该省今日宣布将舒兰市的风险等级由中风险调整为高风险，部分进出该市列车即日起停运。中国大陆其他省市均为低风险区。

据澎湃新闻报道，吉林省自73天无本地新增确诊病例后，前天通报一例本土确诊病例，为舒兰市公安局一名45岁洗衣女工。官方通报称，该病例无省外居住史、活动史，暂时未发现境外、重点省份返吉人员接触史，因此感染源成谜。

隔天，尽管吉林省卫生健康委未通报新增本土确诊病例或无症状感染者，但已有本土确诊病例的18名密切接触者被找到，并接受隔离医学观察。而今日所通报的11名本土确诊病例，均与确诊的洗衣女工有关，包括该女子的丈夫、大姐、二姐、三姐、三姐夫和两名密切接触者。此外，与密切接触者有接触史的一人，以及该女子丈夫的三名密切接触者，也在昨日确诊的人员当中。

此外，在5月9日一天内，吉林现有本地确诊病例的密切接触者又增加了236人，增长至254人，目前均在指定地点进行隔离医学观察。

而关于洗衣女工的感染源之谜，浙江大学医学院附属第一医院感染科主任医师喻成波此前在接受《健康时报》采访时认为，需要高度怀疑其是否接触过陌生人或者隐匿型的无症状感染者，或者接触过野外的蝙蝠、穿山甲等野生哺乳动物。“虽然这种可能性很低，但需要流行病专家进行流调追踪。其次，还要注意其是否有隐瞒情况。”

喻成波也指出另一个可能性，即4月8日到4月30日，舒兰市从绥芬河和满洲里口岸共接回俄罗斯入境的舒兰籍人员308人中，可能在接送或者隔离的某一环节存在一定的疏漏，因此需要反复排查是否存在上述工作人员在工作后或接送交通工具消毒不严导致存在间接感染的情况

另据《人民日报》报道，中铁沈阳局集团公司吉林车务段的消息，受舒兰市疫情防控形势变化影响，部分进出舒兰市的铁路列车即日起到5月31日将停运，包括吉林至山河屯间往返、长春经吉林至舒兰间往返和长春经榆树至舒兰的三班列车。此外，长春经榆树至舒兰、沈阳至舒兰的列车也将变更终点站和始发。