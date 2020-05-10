中国央行承诺采取更有力的货币政策来应对冲击

中国央行今日（10日）发布一季度货币政策执行报告指，当地经济正面临着疫情带来的前所未有的冲击，将采取“更有力”的政策来应对增长压力。

综合彭博社和中新社报道，中国央行在报告中提出，下一级阶段将更加重视经济增长、 就业等目标，以更大的政策力度对冲疫情影响。另外要协调好本外币政策，处理好国内经济和对外经济之间的平衡；维护中国在全球主要经济体中少数实行正常货币政策国家的地位。

该报告指出，下阶段的货币政策要更加灵活适度，强化逆周期调节，保持流动性合理充裕。

央行提出，要加强对流动性供求和国内外市场的监测，综合运用多种货币政策工具保持流动性合理充裕，保持广义货币M2和社会融资规模增速与名义国内生产总值增速基本匹配并略高。增强调控前瞻性、精准性、主动性和有效性，进一步把握好流动性投放的力度和节奏，维护货币市场利率在合理区间平稳运行。

此外，货币政策要充分发挥再贷款再贴现政策的牵引带动作用，持续扩大对涉农、小微企业、民营企业、外贸和受疫情影响较重行业的信贷支持，引导降低社会融资成本。同时，要促进经济结构调整，建立健全银行增加小微企业贷款投放的长效机制，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位和“不将房地产作为短期刺激经济的手段”要求，保持房地产金融政策的连续性、一致性、稳定性。

另外也要进一步深化利率市场化和人民币汇率形成机制改革，督促银行严格落实明示贷款年化利率的要求，切实保护金融消费者权益。

央行也指出，下阶段要完善金融市场体系，支持民营企业股权融资和发行债券融资，并且深化金融供给侧结构性改革，进一步推进金融机构改革，同时打好防范化解重大金融风险攻坚战，确保风险总体可控、持续收敛，坚决守住不发生系统性风险的底线。

据报道，在中国央行下一阶段政策思路部分中，“坚决不搞‘大水漫灌’”的表述没有再出现；而在2019年第四季度货币政策执行报告中，中国央行仍沿用了这一措辞。