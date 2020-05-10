陕西一县长直播带货涉嫌强制消费 官方致歉

中国不少地方官员近日选择以网络直播带货的方式，推销当地农特产。不过，陕西省汉中市城固县在开展县长直播带货的活动中，因一份要求全县干部最低消费50元（人民币，下同，约10新元）的相关文件而受到舆论关注。对此，城固县脱贫攻坚领导小组办公室于5月9日公开致歉，并强调坚决杜绝在消费扶贫中搞摊派的错误行为。

据城固县委宣传部微信公众号的消息，受疫情影响，该县部分贫困村出现了农产品卖出难、卖价低等问题，农民增收受到影响。为扩大农产品销售渠道，增加贫困群众收入，县脱贫办、经贸局于5月9日在原公镇贫困村垣山社区举办了“县长直播带货”促销活动。

该县脱贫办同时下发了《关于举办“县长直播带货”助力脱贫攻坚的通知》，引导和倡议全县广大帮扶干部积极参与消费扶贫活动，通过线上线下购买贫困群众农产品，帮助贫困群众增收，包括要求全县帮扶干部“通过线上下单或线下认购的方式，购买直播带货农产品每人不少于50元”。该要求因有强制消费嫌疑，引起社会关注。

对此，城固县脱贫攻坚领导小组办公室表示，该要求是是错误的，并向全县帮扶干部和网友表示歉意，另外也已迅速进行了纠正。该办公室强调，坚决杜绝在消费扶贫中给干部职工下任务、搞摊派的错误行为，倡导和鼓励全县干部职工在有需求的前提下，自主自愿、积极参与消费扶贫，助力脱贫攻坚。



