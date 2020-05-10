武汉新增确诊病例春节后未出过小区 3月曾出现症状

中国武汉市一个多月来首次出现本土确诊病例，确诊患者为89岁的男子，春节后一直未出小区。该男子期间曾出现症状，但症状在服药后消失，直到5月9日才确诊。

据武汉卫生健康委员会今日（10日）的消息，89岁的高某某居住武汉东西湖区长青街三民小区，患有有高血压、脑梗塞和肝囊肿病史，春节后一直未出小区。

高某某在3月17日出现发热、发冷等症状，因为在家吃药10天后症状消失，就未就医。一个月后的4月15日，高某某出现食欲不佳、精神不佳的症状。不过，高某某直到5月6日才在社区人员陪同下，到东西湖区妇幼保健院进行核酸检测。

高某某5月7日核酸检测结果显示为阳性，血清抗体显示IgG阳性。在昨日的复查抗体结果为阳性后，才认定为冠病确诊病例。其妻子核酸检测结果为阳性，已作为无症状感染者上报，其女儿核酸检测结果则为阴性，无不适症状。

高某某所居住小区曾有20例确诊病例，经组织专家对各种因素排查分析，其病因应主要来源于既往社区感染。

武汉卫健委在5月7日发现高某某阳性检测结果后，当日即邀请国家、省疾控专家组织专业流调力量，进行流行病学调查，对小区居民进行核酸检测排查，筛查发现无症状感染者五名。相关部门对这次疫情发生高度重视，随即升级小区封控，加大环境治理和消杀力。

下一步，武汉市将抓实抓细常态化疫情防控工作，进一步加强小区封控、扩大重点人群筛查、无症状感染者全流程闭环管理等措施，巩固武汉保卫战决定性成果，确保疫情不扩散、不反弹。