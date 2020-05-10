罗致光：香港4月失业率无悬念将继续上升

香港上月公布的第一季失业率升至4.2%，劳工及福利局局长罗致光今日（10日）表示，4月份的失业率虽然仍未公布，但对于数字会继续上升已没有悬念。面对失业浪潮，香港将采取“四面围堵”的策略，即创造就业、保就业、就业支援和失业支援。

据罗致光在劳工及福利局网站发布的文章，他也指出，在失业率上升时，在劳工巿场中较为弱势的就业人士，如残疾人士，更容易受到影响。他透露，今年三月份领取综援的残疾人士，较二月分升了0.5%，较2019年3月升了2.4%。虽然增幅不大，但己扭转了过往5年的轻微向下趋势。这个现象亦可能是就业巿场恶化的后果之一，因此创造就业、保就业及就业支援对于残疾人士便更重要。

在文章中，罗致光介绍，在防疫抗疫基金中，将会在公私营界别创造约三万个有时限的职位，及约五千名短期青年实习生。此外，政府也会聘请超过一万个公务员。雇主若参与香港工程师学会合作的工程毕业生培训计划“A”，可以向职业训练局申领为期18个月的资助，今年资助的名额将从272个增加到1000个。

另外，不少社会企业也为残疾人士制造不少就业机会。罗致光透露，正在探讨如何运用部分上述三万个有时限的职位，让社企聘用更多残疾人士。

在保就业方面，主要由“保就业”计划推动，目标是协助企业，保留员工，甚至是重新聘用员工，及给予放无薪假的员工薪酬。罗致光指，目标是在6月中发放第一期，即六、七、八月的资助，第一期的资助总额预算超过400亿元（港元，下同，约72.8亿新元），约等于GDP的1.5%。

与此同时，在通过2020-21年财政预算之后，劳工处会从两方面加强就业支援，一是鼓励雇主聘请年长人士、青年人及残疾人士，调升“中高龄就业计划”及“展翅青见计划”支付雇主在职培训津贴，同时“就业展才能计划”的残疾求职人士，也会调升的相关在职培训津贴。