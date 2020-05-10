港警嘉奖名单外流 反修例期间开枪镇压者在列

香港警队一份内部人事通告前天（8日）外流，显示专门处理反修例示威冲突“踏浪者行动”中的18名警察获“指挥官嘉奖”，包括反修例运动中首名向天开枪的警署警长。连同该警署警长，共九名于去年8月25日荃湾行动的警员获嘉许，当晚曾有警员猛力踢开一名跪地的传道人。

据《明报》报道，网上流传一份警队内部于5月6日发出的人事通告，显示18名警务人员获“指挥官嘉奖”，当中九人曾参与去年8月25日荃湾“镇压暴动”，包括新界南冲锋队一名姓梁的警署警长。

通告称当晚数辆警车被“暴徒”包围及以削尖棍棒攻击，该警长“为了拯救生命”开了一枪，事件中警员受不同程度伤害。除该名警署警长，另有两名警长、一名高级警员和五名警员获嘉许，通告形容他们“表现出甚高的领导才能、英勇、抗逆韧性及尽忠职守”。据了解，该份通告真确，获嘉许人员被指挥官提名，再由新界南总区指挥官颁发。

警方回覆询问时也称，自去年6月起各区持续发生连串与反修例有关的大型暴力事件，暴徒罔顾法纪及人命安全的行为，严重超越法治底线，冲击公共秩序和危害公共安全。警方称有部分参与行动的警务人员执行职务其间受伤，“表现英勇，他们无畏无惧及尽忠职守的精神，值得嘉许”。

据此前报道，去年8月25日晚，一批黑衣人在荃湾二陂坊破坏店铺，随后一辆冲锋车到场，被黑衣人攻击车身。当晚也有逾百人从二陂坊附近走出，包围下车的警员，双方爆发冲突，其间六名警员一度擎枪指向人群，其中一人朝天开一枪。之后，一名穿背心短裤和拖鞋的传道人冲到一名擎枪警员面前下跪，要求不要开枪，被警员一脚撑开。

民权观察成员王浩贤受访时则说，警方处理反修例示威手法备受争议，严重侵犯人权，引发更大社会冲突。他认为警方“不值得任何嘉许”，现在应全面深入检讨过去的行动，包括有无遵守武力指引、是否符合人权标准等，否则会强化外界认为“警察违规、非法使用武力却获嘉许”这种“有罪不罚”的印象。