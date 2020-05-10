中国机票预订量恢复超五成 多条航线达到去年水平

中国“五一”假期过后，以公商务为主的民航旅客量快速上升。据去哪儿网的数据显示，“五一”节后三天以京沪航线为代表的公商务主要航线，反弹增幅达到两倍以上。去哪儿网副总裁兰翔表示，节后民航业国内机票预订量恢复超五成，部分航线甚至超过去年同期。

据红星新闻报道，兰翔称，目前去哪儿网国内机票业务恢复情况超行业平均水平，其中成都至深圳、广州至重庆预订量比去年同期还要高。广州至成都、成都至广州、深圳至成都、成都至上海等航线已恢复到去年六成以上水平。

据去哪儿网的数据显示，今年5月6日、7日、8日环比4月25日、26日、27日，多条上海、广州、深圳、成都、杭州的进出港航线预订量均有两成以上的增长，京沪航线订票增量也达到两倍，另外北京往返成都的航线增量达到1.1倍，京深、京渝达到1.5倍。

另外，自4月30日北京降低防控等级后，北京进出港的旅客数量逐步增加。数据显示，节后三天增速最快的前10位中，大部分为公商务的主干航线。“节后环比节前的旅客订票趋势显示，北京民航航线客流的复苏以京沪、京深、京蓉、京广等重要公商务航线为主。”兰翔说。

兰翔分析，这一趋势在上海市调整重大突发公共卫生事件应急响应级别后更加明显，“国内疫情防控的效果对于旅客出行信心有极强的拉动作用”。他也指出，随着跨省流动限制的逐步放宽，民航客运市场已进入快速恢复期。